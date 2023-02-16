Розмір цієї допомоги складатиме 25 тисяч гривень. До слова, її можуть отримати й вимушені переселенці, які зареєструвалися в Черкасах та постійно проживають у місті мінімум дев'ять місяців.

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Які документи потрібні для отримання допомоги

Міський голова Черкас оприлюднив перелік документів, які необхідні для оформлення виплат:

заява одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача, з яким постійно проживає дитина;

копія документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача та документи, що підтверджують місце реєстрації (з пред'явленням оригіналу);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача;

копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);

реквізити банківського рахунку одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача для перерахування коштів;

копія рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для опікунів, чи усиновлювачів) (з пред'явленням оригіналу);

документи, що підтверджують факт постійного проживання в Черкасах (це може бути довідка з закладу освіти, довідка з місця роботи);

копія довідки МСЕК / посвідчення особи з інвалідністю (з пред'явленням оригіналу, цей пункт стосується тільки осіб з інвалідністю);

Куди подавати пакет документів

Бондаренко зазначає, що для оформлення виплат документи слід подати до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

Зауважте! У разі народження двох чи більше малюків грошова допомога виплачується на кожну дитину.

Також додають, що разом із виплатою допомоги в розмірі 25 тисяч отримуватимуть "пакунок малюка":