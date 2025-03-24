По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Взрывы в Черкассах

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Вечером 24 марта вражеские российские силы запустили по Украине ударные беспилотники.

В 19:48 в Воздушных силах сообщили о БПЛА в центральной части Черкасской области, движущихся в направлении Киевской области.

В Черкассах работает ПВО,

– сообщили журналисты в 20:19.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, в ночь на 24 марта россияне также атаковали Украину ударными БПЛА. Так, противник атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Юге, Севере, Западе и в Центре страны.

Вследствие российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.