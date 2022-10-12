Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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По состоянию на 19:10 об опасности уведомляют жителей таких областей:
- Волынской;
- Тернопольской;
- Винницкой;
- Кировоградской;
- Черниговской;
- Луганской (тревога там длится с 4 апреля).
Сергей Надал – мэр Тернополя – призвал людей, если они видят в воздухе дрон или слышат звук, похожий на двигатель мопеда, немедленно сообщать в полицию. Это можно сделать по номеру 102.
Над Украиной кружат БпЛА
СМИ сообщают, что над западными и центральными частями областей кружат БпЛА. Между тем, ПВО их отслеживает.
Для работы ПВО необязательно должна быть объявлена воздушная тревога в области, поэтому вы можете слышать звуки ее работы,
– говорится в сообщении.
Впоследствии также сообщили о работе ПВО в Винницкой области.