Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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По состоянию на 19:10 об опасности уведомляют жителей таких областей:

Волынской;

Тернопольской;

Винницкой;

Кировоградской;

Черниговской;

Луганской (тревога там длится с 4 апреля).

Сергей Надал – мэр Тернополя – призвал людей, если они видят в воздухе дрон или слышат звук, похожий на двигатель мопеда, немедленно сообщать в полицию. Это можно сделать по номеру 102.

Над Украиной кружат БпЛА

СМИ сообщают, что над западными и центральными частями областей кружат БпЛА. Между тем, ПВО их отслеживает.

Для работы ПВО необязательно должна быть объявлена воздушная тревога в области, поэтому вы можете слышать звуки ее работы,

– говорится в сообщении.

Впоследствии также сообщили о работе ПВО в Винницкой области.