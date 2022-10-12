Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Станом на 19:10 про небезпеку сповіщають жителів таких областей:

Волинської;

Тернопільської;

Вінницької;

Кіровоградської;

Чернігівської;

Луганської (тривога там триває з 4 квітня).

Сергій Надал – мер Тернополя – закликав людей, якщо вони бачать у повітрі дрон або чують звук, схожий на двигун мопеда, негайно повідомляти у поліцію. Це можна зробити за номером 102.

Над Україною кружляють БпЛА

ЗМІ повідомляють, що над західними та центральними частинами областей кружляють БпЛА. Тим часом ППО їх відстежує.

Для роботи ППО не обов'язково повинна бути оголошена повітряна тривога в області, тому ви можете чути звуки її роботи,

– мовиться у повідомленні.

Згодом також сповістили про роботу ППО на Вінниччині.

Зауважте! Місцеві телеграм-канали також повідомляють, що над Житомирською областю збили дрон. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

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