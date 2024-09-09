Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец утром после обстрела рассказал подробно об атаке и ее последствиях. По его словам, применили захватчики именно дроны типа “Шахед”.

Смотрите также Атака "Шахедами", взрывы в Киеве, пожар в Харькове: хронология 929 дня войны

Дроны атаковали Черкасскую область

Как констатировал глава региона, работала противовоздушная оборона. В результате падения одного из обломков беспилотника вспыхнул пожар, который быстро потушили.

Из-за падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар оперативно ликвидировали,

– отметил Табурец.

В общем воздушная тревога в Черкасской области ночью длилась более трех с половиной часов: с 00:02 по 03:40.

Вспомним, что также ночью 9 сентября россияне атаковали "Шахедами" Киев. Глава КГВА Сергей Попко констатировал, что ПВО удалось сбить все беспилотники на подлете к столице. По словам чиновника, это уже 5-я атака на Киев с начала сентября.

По предварительной информации, оккупанты запускали БПЛА с территории Курской области. Делали это несколькими волнами. Воздушная тревога продолжалась более часа.

Смотрите также Разные войны по одному сценарию: как Россия создала себе образ "миротворца" и почему в это поверили

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что удалось сбить 6 из 8 дронов, которые российская армия запускала по нашей стране. Кроме того, было ликвидировано 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.