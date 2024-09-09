06:18, 9 сентября

В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия атаковала столицу "Шахедами" с территории Курской области.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице,

– заверили власти.

По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.