Что происходит на фронте, в тылу, какие решения принимают наши партнеры – читайте в тексте 24 Каналу.

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06:18, 9 сентября

Какие последствия атаки по Киеву

В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия атаковала столицу "Шахедами" с территории Курской области.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице,
– заверили власти.

По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.

03:14, 9 сентября

Россия атаковала Харьков КАБами

Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Из-за этого власти сообщили о прилетах, на месте одного возник пожар.

00:43, 9 сентября

Взрывы в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили, что это работа ПВО.