03:17, 8 сентября

Российский дрон пересек границу и залетел на территорию Румынии.

Ориентировочно в 02:49 8 сентября Воздушные силы Украины сообщили о группе ударных БпЛА на территории Румынии, а в 02:59 – подтвердили присутствие дрона в районе Сабангии.

В телеграм-канале "Николаевский Ванёк" сообщили, что Румыния подняла в небо авиацию, чтобы сбивать ударные БпЛА над своей территорией.