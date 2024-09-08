Какие новости с фронта, тыла, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия атаковала Сумы из авиации: есть погибшие
Российские оккупанты нанесли по Сумам авиаудар. Враг повредил частные дома и машины.
Два человека погибло, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей,
– заявили в ОВА.
Там добавили, что службы ликвидируют последствия атаки россиян.
Российский БпЛА пересекли границу с Румынией
Российский дрон пересек границу и залетел на территорию Румынии.
Ориентировочно в 02:49 8 сентября Воздушные силы Украины сообщили о группе ударных БпЛА на территории Румынии, а в 02:59 – подтвердили присутствие дрона в районе Сабангии.
В телеграм-канале "Николаевский Ванёк" сообщили, что Румыния подняла в небо авиацию, чтобы сбивать ударные БпЛА над своей территорией.
Россия ударила по гостинице в Николаевке в Донецкой области
Российские оккупанты ударили по гостинице "Заря" в городе Николаевка Донецкой области вечером 7 сентября.
Спасатели разбирали завалы и искали там двух человек.
По предварительным данным, оккупанты ударили по городу тремя авиабомбами,
– заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин.
Украинцы начали применять на фронте "дроны-драконы", – CNN
Иностранное издание написало, что украинские военные на фронте используют "дроны-драконы", которые сбрасывают расплавленный металл на позиции российских оккупантов.
Известно, что эти дроны применяют термит, который горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию, и создает эффект огнедышащего дракона.
"Дроны драконы" атакуют позиции россиян: смотрите видео