04:40, 7 сентября

В Воронежской области России были раздались громкие взрывы. Вероятно, после прилета беспилотника в регионе детонирует склад с боеприпасами.

Местный губернатор традиционно заявил о "работе ПВО", однако, мол, обломки упали. Мониторинговые сообщества пишут, что дрон попал в склад с оружием.