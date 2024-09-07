Какова ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Заседание "Рамштайн", Зеленский в Германии и Италии: хронология 926 дня войны
Под Воронежем может детонировать склад с боеприпасами после прилета
В Воронежской области России были раздались громкие взрывы. Вероятно, после прилета беспилотника в регионе детонирует склад с боеприпасами.
Местный губернатор традиционно заявил о "работе ПВО", однако, мол, обломки упали. Мониторинговые сообщества пишут, что дрон попал в склад с оружием.
В течение ночи в результате атаки беспилотников взрывы раздавались в Николаеве, Киевской области, а также в Хмельницкой, Винницкой области.
Впоследствии ПВО работала в Киеве, писали о падении обломков.