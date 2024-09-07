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04:40, 7 вересня

Під Воронежем може детонувати склад з боєприпасами після прильоту

У Воронезькій області Росії було пролунали гучні вибухи. Ймовірно, після прильоту безпілотника у регіоні детонує склад з боєприпасами.

Місцевий губернатор традиційно заявив про "роботу ППО", однак, мовляв, уламки впали. Моніторингові спільноти пишуть, що дрон влучив у склад зі зброєю.

04:33, 7 вересня

Протягом ночі внаслідок атаки безпілотників вибухи лунали у Миколаєві, Київській області, а також на Хмельниччині, Вінниччині.

Згодом ППО працювала у Києві, писали про падіння уламків.