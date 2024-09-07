04:40, 7 вересня

У Воронезькій області Росії було пролунали гучні вибухи. Ймовірно, після прильоту безпілотника у регіоні детонує склад з боєприпасами.

Місцевий губернатор традиційно заявив про "роботу ППО", однак, мовляв, уламки впали. Моніторингові спільноти пишуть, що дрон влучив у склад зі зброєю.