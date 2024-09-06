06:39, 6 вересня

Володимир Зеленський повідомив, що триває розслідування авіакатастрофи з літаком F-16, який розбився 26 серпня під час відбиття масованої російської атаки.

Глава держави зазначив, що наразі не може розголосити деталі інциденту відповідно до законодавства України.

Зеленський заявив, що після завершення розслідування інформація буде відкрита для партнерів, включаючи причини катастрофи.