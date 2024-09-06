Про основні події станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування українських захисників та російські удари по Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Внаслідок падіння "Шахеда" поблизу Львова спалахнула пожежа
О 4:14 Андрій Садовий повідомив, що поблизу Львіської громади – пожежа. Вона спалахнула після падіння ворожих "Шахедів".
Поблизу Малехова горять складські приміщення. Рятувальники вже на місці й мужньо виконують свою роботу,
– уточнив мер.
Інформації щодо постраждалих, за словами міського голови, наразі немає.
Зеленський сказав, коли будуть відомо детелі щодо катастрофи з F-16
Володимир Зеленський повідомив, що триває розслідування авіакатастрофи з літаком F-16, який розбився 26 серпня під час відбиття масованої російської атаки.
Глава держави зазначив, що наразі не може розголосити деталі інциденту відповідно до законодавства України.
Зеленський заявив, що після завершення розслідування інформація буде відкрита для партнерів, включаючи причини катастрофи.
В МЗС України стурбовані через можливе відновлення співпраці МВФ з Росією
Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння щодо можливого відновлення співпраці МВФ з Росією.
У заяві МЗС стверджується, що підтримка російського режиму була б абсурдною, оскільки режим Путіна підірвав принципи Статуту ООН, розпочавши агресію проти України.
МЗС закликало МВФ залишатися вірними Цілям і Принципам Статуту ООН та не відновлювати співпрацю з Росією.
Президент Франції висловив співчуття через ворожі удари
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном.
Президент України привітав французького лідера з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє.
Своєю чергою президент Франції висловив співчуття у зв’язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах.