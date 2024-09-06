Об основных событиях по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение украинских защитников и российские удары по Украине – читайте в материале 24 Канала.

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06:41, 6 сентября

В результате падения "Шахеда" вблизи Львова вспыхнул пожар

В 4:14 Андрей Садовый сообщил, что вблизи Львовской общины – пожар. Она вспыхнула после падения вражеских "Шахедов".

Вблизи Малехова горят складские помещения. Спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу,
– уточнил мэр.

Информации о пострадавших, по словам городского головы, пока нет.

06:39, 6 сентября

Зеленский сказал, когда будут известны детели по катастрофе с F-16

Владимир Зеленский сообщил, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированной российской атаки.

Глава государства отметил, что пока не может разгласить детали инцидента в соответствии с законодательством Украины.

Зеленский заявил, что после завершения расследования информация будет открыта для партнеров, включая причины катастрофы.

06:37, 6 сентября

В МИД Украины обеспокоены из-за возможного возобновления сотрудничества МВФ с Россией

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно возможного возобновления сотрудничества МВФ с Россией.

В заявлении МИД утверждается, что поддержка российского режима была бы абсурдной, поскольку режим Путина подорвал принципы Устава ООН, начав агрессию против Украины.

МИД призвал МВФ оставаться верными Целям и Принципам Устава ООН и не возобновлять сотрудничество с Россией.

06:35, 6 сентября

Президент Франции выразил соболезнования из-за вражеских ударов

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

Президент Украины поздравил французского лидера с назначением нового Премьер-министра Мишеля Барнье.

В свою очередь президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и других городах и общинах.