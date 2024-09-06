06:39, 6 сентября

Владимир Зеленский сообщил, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированной российской атаки.

Глава государства отметил, что пока не может разгласить детали инцидента в соответствии с законодательством Украины.

Зеленский заявил, что после завершения расследования информация будет открыта для партнеров, включая причины катастрофы.