Яка новини з фронту, тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія атакувала Суми з авіації: є загиблі
Російські окупанти завдали по Сумах авіаудару. Ворог пошкодив приватні будинки та машини.
Двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей,
– заявили в ОВА.
Там додали, що служби ліквідовують наслідки атаки росіян.
Російський БпЛА перетнули кордон з Румунією
Російський дрон перетнув кордон та залетів на територію Румунії.
Орієнтовно о 02:49 8 вересня Повітряні сили України повідомили про групу ударних БпЛА на території Румунії, а о 02:59 – підтвердили присутність дрона в районі Сабангії.
У телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" повідомили, що Румунія підняла в небо авіацію, щоб збиватити ударні БпЛА над своєю територією.
Росія вдарила по готелю в Миколаївці на Донеччині
Російські окупанти вдарили по готелю "Зоря" у місті Миколаївка на Донеччині ввечері 7 вересня.
Рятувальники розбирали завали та шукали там двох людей.
За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами,
– заявив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.
Українці почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", – CNN
Іноземне видання написало, що українські військові на фронті використовують "дрони-дракони", які скидають розплавлений метал на позиції російських окупантів.
Відомо, що ці дрони застосовують терміт, який горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм, і створює ефект вогнедишного дракона.
"Дрони дракони" атакують позиції росіян: дивіться відео