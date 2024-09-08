00:32, 8 вересня

Іноземне видання написало, що українські військові на фронті використовують "дрони-дракони", які скидають розплавлений метал на позиції російських окупантів.

Відомо, що ці дрони застосовують терміт, який горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм, і створює ефект вогнедишного дракона.

"Дрони дракони" атакують позиції росіян: дивіться відео