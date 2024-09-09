06:18, 9 вересня

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія атакувала столицю "Шахедами" з території Курської області.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці,

– запевнила влада.

За попередніми даними, без руйнувань та потерпілих.