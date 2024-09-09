Що відбувається на фронті, в тилу, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте в тексті 24 Каналу.
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Які наслідки атаки по Києву
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія атакувала столицю "Шахедами" з території Курської області.
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці,
– запевнила влада.
За попередніми даними, без руйнувань та потерпілих.
Росія атакувала Харків КАБами
Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Через це влада повідомила про прильоти, на місці одного виникла пожежа.
За попередніми даними, жертв та поранених немає.
Вибухи в Києві
У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила, що це робота ППО.