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06:18, 9 вересня

Які наслідки атаки по Києву

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія атакувала столицю "Шахедами" з території Курської області.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці,
– запевнила влада.

За попередніми даними, без руйнувань та потерпілих.

03:14, 9 вересня

Росія атакувала Харків КАБами

Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Через це влада повідомила про прильоти, на місці одного виникла пожежа.

За попередніми даними, жертв та поранених немає.

00:43, 9 вересня

Вибухи в Києві

У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила, що це робота ППО.