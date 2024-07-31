Такое решение принял суд. Об этом в комментарии Общественному рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Светлана Чубенко.

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Жительница Черкасской области избила своего полуторагодовалого сына

Согласно информации следствия, инцидент произошел в марте 2024 года.

32-летняя женщина, дома укладывала спать полуторагодовалого сына, который не хотел засыпать. Тогда она нанесла ему более трех ударов по лицу и голове, и укусила за ягодицу,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре поддержали публичное обвинение в уголовном производстве в отношении местной жительницы по факту совершения домашнего насилия, нанесения легких телесных повреждений своему сыну согласно части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

Так, по делу провели судебно-психиатрическую экспертизу.

"Согласно ее заключению, женщина по своему психическому состоянию, в котором находилась в момент совершения уголовного проступка, не могла осознавать свои действия и руководить ими. Поэтому суд постановил применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением", – добавила Светлана Чубенко.