По его словам, под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов находятся такие города как Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты.
Важно Среди погибших – 3-месячный младенец: в Одессе 5 жертв и 18 раненых из-за обстрелов россиян
Вячеслав Чаус отметил, что для российского врага яркий свет в темный период суток в многоэтажках – это удобный ориентир для наводчиков и летчиков.
Пользоваться в темное время суток можно лишь слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п) и лишь при условии полного затемнения окон шторами, которые не пропускают свет, или другими материалами,
– объяснил Чаус.
Поэтому оперативное командование "Север" и Черниговская областная военная государственная администрация требуют строго соблюдать светомаскировку.
Если люди будут нарушать это правило, многоквартирные дома и улицы принудительно отключат от электроснабжения.
К теме – оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес": смотрите видео