За його словами, під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів перебувають такі міста, як Чернігів, Ніжин Прилуки та всі інші населені пункти.

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В'ячеслав Чаус зазначив, що для російського ворога яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках – це зручний орієнтир для навідників та льотчиків.

Користуватись у темний час доби можна лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами,

– пояснив Чаус.

Через це оперативне командування "Північ" та Чернігівська обласна військова державна адміністрація вимагають суворо дотримуватися світломаскування.

Якщо ж люди будуть порушувати це правило, багатоквартирні будинки та вулиці примусово відключать від електропостачання.

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