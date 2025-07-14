Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Чернигове?

Тревогу в Черниговской области объявили еще в 16:37. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

В 20:38 военные написали, что вражеские дроны летят на Чернигов. Первый взрыв в городе прогремел в 20:35, о чем написали местные корреспонденты из Общественного.

Следующий взрыв прогремел в 20:39.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский позже написал, что в окрестностях города было зафиксировано падение двух "Шахедов".

Информация о разрушениях и травмированных уточняется. Находитесь в укрытиях,

– отметил Брижинский.

В 21:01 местные журналисты написали о третьем взрыве в Чернигове. До этого Воздушные силы сообщали о движении вражеского дрона в направлении города.

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