Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Жители Чернигова сообщили о взрывах, произошедших в городе.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что предварительно есть попадание в многоэтажку в городе. Но впоследствии уточнил, что, к счастью, взрыв был возле многоэтажки – повреждены только двери и окна дома.

Воздушная тревога в Чернигове была объявлена ​​в 22:34. Позже сообщили об угрозе БПЛА через Сумщину курсом на Черниговскую область.

В 22:55 стало известно о вражеском беспилотнике на севере Черниговщины курсом на юг.

Россияне атакуют Украину ракетами и "Шахедами" ночью 6 июня. В частности, взрывы раздавались в Киевской и Одесской областях – там враг ударил беспилотниками.

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