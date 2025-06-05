Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о тревоге 5 июня

Украинцев предупредили об угрозе баллистического обстрела. Сообщалось об активных установках ОТРК на севере.

Внимание! Угроза применения врагом баллистического вооружения с юго-востока,

– писали в Воздушных силах в 17:48.

Из-за этого воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также ряде других регионов севера, востока и центра Украины.

В 17:50 фиксировали цель на Харьковщину, а в 17:55 – на Запорожье.

Отбой угрозы применения баллистического вооружения прозвучал в 18:14.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

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