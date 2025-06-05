Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про тривогу 5 червня
Українців попередили про загрозу балістичного обстрілу. Повідомлялося про активні установки ОТРК на півночі.
Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу,
– писали у Повітряних силах о 17:48.
Через це повітряну тривогу оголосили у Києві та області, а також низці інших регіонів півночі, сходу та центру України.
О 17:50 фіксували ціль на Харківщину, а о 17:55 – на Запоріжжя.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння пролунав о 18:14.
Де оголошено тривогу: дивіться на карті
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