Инцидент произошел во вторник вечером, 13 февраля. Правоохранители получили сообщение о взрыве около 19:00.
Читайте также В Тернополе неизвестные взорвали автомобиль местного бизнесмена
Что известно о взрыве
В легковушке произошел взрыв. В машине в то время находились мужчина и женщина. В результате они пострадали. Обоих людей госпитализировали.
Правоохранители показали кадры с места событий. На фото можно увидеть, что после взрыва у машины частично вылетело боковое стекло, а лобовое получило повреждения.
Так выглядит машина после взрыва / Фото Полиции Черниговской области
Сейчас там работают следственно-оперативные группы полиции, руководство Черниговского райуправления полиции, взрывотехники областной полиции и криминалистическая лаборатория. Специалисты изучают место событий и расследуют обстоятельства взрыва.
Похожий случай был в Днепре
Недавно в Днепре тоже взорвалась легковушка. В машине Ford также находились два человека.
Местные жители сообщали, что 34-летний водитель потерял ногу, а женщина была вся в крови. Обоих пострадавших отвезли в больницу.
Некоторые люди сначала восприняли громкий звук за работу ПВО, хотя воздушную тревогу на тот момент на Днепропетровщине не объявляли. Впоследствии свидетели увидели, что в результате взрыва по дороге разбросало детали автомобиля.