Известно, что сообщение о взрыве на линию 101 поступило 23 мая в 17:34. При этом указывалось на поле у села Киинка Черниговского района.

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Там обнаружили водителя трактора, который во время проведения полевых работ наехал на взрывное устройство. Он в тяжелом состоянии каретой скорой помощи был госпитализирован в больницу. Однако от полученных травм мужчина скончался.

Смотрите фотографии с места взрыва от ГСЧС:

Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М.

"Помните! Проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам может стоить вам жизни", – акцентировали в ГСЧС Украины.

Последние новости от ГСЧС

С начала полномасштабного вторжения русские военные без сожаления били по Харькову. Спасатели рассказали, что с 24 февраля из-под завалов уже получили более 150 тел. Об этом сообщил начальник главного управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник.

Неравнодушные сумчане вместе с волонтерами добровольческого батальона приехали в Тростянец, чтобы помочь спасателям разобрать развалины автовокзала и справиться с последствиями оккупации города россиянами.

Российские убийцы оставили на Киевщине множество взрывоопасных устройств. Люди подвергаются этому опасности во время сезонных полевых работ.

С тех пор, как ВСУ оттеснили линию фронта на Харьковщине, спасатели продолжили разбирать завалы домов в ранее труднодоступных местах. К сожалению, после активных обстрелов под развалинами до сих пор есть тела погибших.

Российские военные продолжают совершать ужасающие военные преступления на территории Украины. Так изверги обстреляли авто ГСЧС, которое возвращалось с задания в Изюме. В результате погиб один из спасателей.

Достойно внимания – жуткие кадры рынка Харькова после мощного обстрела: смотрите видео