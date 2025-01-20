Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что вероятные атаки на объекты в Черном море были осуществлены примерно в тот же период, когда Силы обороны атаковали российские нефтебазы. Говорится о 16 – 18 января 2025 года.

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Пожары на оккупированных территориях

Петр Андрющенко отметил, что в акватории Черного моря есть территории, которые временно контролирует страна-агрессор.

Там могли быть суда. Я искренне надеюсь, что это результат атаки украинскими морскими дронами по чему-то, что куда-то направлялось морем,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Он предположил, что это могли быть гражданские суда, которые перевозили военные грузы.

Важным фактом также является то, что пожары масштабные, ведь в зимний период, когда облачность повышена, NASA очень сложно фиксировать подобные случаи. Однако, по словам Андрющенко, если стало известно о событиях в Черном море, то поражения были действительно мощными.

Это 100% что-то приятное для нас, ведь украинских судов там нет. Поэтому это результат нашей атаки на море, о которой, я надеюсь, мы узнаем позже,

– высказался он.

Руководитель "Центра изучения оккупации" предположил, что к вероятным атакам по российским военным объектам в Черном море могут быть причастны сотрудники ГУР или СБУ. Они лидируют в разработке и использовании морских беспилотников.

К слову, морские дроны СБУ играют ключевую роль в обеспечении экономической стабильности Украины, эффективно сдерживая Россию в Черном море. Благодаря этому порты увеличили объем экспорта на 70%, позволяя транспортировать не только агропродукцию, но и другие грузы, в частности железорудные, что критически важно для экономики.