Об этом 24 канала рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он также отметил, что 12 вражеских кораблей – это не пугает, тем более там только один носитель ракет "калибр".
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Андрей Рыженко вспоминает, что летом россияне размещают 4-5 кораблей с «калибрами» одновременно. Два ракетоносителя повреждены.
Поэтому 8 ракет – для нашего ПВО не будет сложной задачей. И все же, эта ракета высокоточна и может вызвать проблемы для нашей энергетики,
– добавляет Рыженко.
Особенно неприятным может быть сочетание с ракетами воздушного базирования.
Андрей Рыженко оценил присутствие российских кораблей в Черном море: смотрите видео
"Задача этих 12 самолетов в Черном море для меня – непонятная, вероятнее всего – это просто еще один элемент запугивания украинцев", – резюмирует специалист.
Что происходит в акваториях морей Украины и Европы
- Следует отметить, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель отр. "калибр", общий залп - 8 ракет;
- В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
- В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;