Об этом 24 канала рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он также отметил, что 12 вражеских кораблей – это не пугает, тем более там только один носитель ракет "калибр".

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Андрей Рыженко вспоминает, что летом россияне размещают 4-5 кораблей с «калибрами» одновременно. Два ракетоносителя повреждены.

Поэтому 8 ракет – для нашего ПВО не будет сложной задачей. И все же, эта ракета высокоточна и может вызвать проблемы для нашей энергетики,

– добавляет Рыженко.

Особенно неприятным может быть сочетание с ракетами воздушного базирования.

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"Задача этих 12 самолетов в Черном море для меня – непонятная, вероятнее всего – это просто еще один элемент запугивания украинцев", – резюмирует специалист.

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