Это не значит, что россияне немедленно начнут вести ракетные обстрелы. Они регулярно выводят корабли для психологического давления. Однако стоит быть готовым – обстрел действительно может произойти в любой момент.

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Три больших корабля плывут в Крым

Еще три больших десантных корабля российские захватчики отводят в пункт базирования во временно оккупированном Крыму. Другие военные суда сейчас находятся на своих привычных местоположениях.

В Черном море сейчас находятся 2 корабля – носители крылатых ракет – и 3 больших десантных корабля направляются к пункту базирования в Севастополе. Остальные единицы российского черноморского флота сосредоточены в базах временно оккупированного Крыма, - отмечают в оперативном командовании "Юг".

Там отмечают, что в Одессе до сих пор существует угроза выбрасывания на берег мин, которые россияне массово установили в Черном море. Поэтому следует быть осторожным.

Кроме того, в Одесской области активно борются с симпатиками оккупантов. Прокуроры области направили в суд обвинительные акты против шести местных жителей, поддерживавших действия России. Несмотря на регулярные ракетные обстрелы, мародерство, изнасилование, уничтожение населенных пунктов и другие военные преступления, эти люди оправдывали действия оккупантов и распространяли различные материалы в социальных сетях. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины уничтожили два скоростных десантных катера , которые россияне разместили вблизи Днепро-Бугского лимана. Оккупанты надеялись совершить диверсионно-разведывательные действия, однако ничего не удалось. Украинские военные успешно потопили оба катера.

Всего за минувшие сутки, 1 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 21 российского оккупанта на Юге, уничтожили 4 танка Т-72, 4 единицы боевых бронированных машин, 3 единицы военных автомобилей, 3 беспилотника, 3 полевых пункта боеприпасов, одну зенитную установку и одну само артиллерийскую установку

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