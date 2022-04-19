После потери "Москвы" российские оккупанты решили быть более осмотрительными. Они попытаются найти безопасную зону, из которой смогут наносить удары по Украине.

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Отвод кораблей

Как сообщило оперативное командование "Юг", россияне отвели свои ракетные и десантные корабли на 200 километров от наших берегов. Впрочем, это позволяет им блокировать судоходство и наносить ракетные удары по украинским городам.

Важно – обращение командира полка "АЗОВ" к мировым лидерам