Після втрати "Москви" російські окупанти вирішили бути обачнішими. Вони спробують знайти безпечну зону, з якої зможуть завдавати ударів по Україні.

Читайте також Майже впевнений, – Піонтковський вважає, що на "Москві" ядерної зброї не було

Відведення кораблів

Як повідомило оперативне командування "Південь", росіяни відвели свої ракетні та десантні кораблі на 200 кілометрів від наших берегів. Втім, це дозволяє їм блокувати судноплавство та завдавати ракетні удари по українських містах.

Важливо – звернення командира полку "АЗОВ" до світових лідерів