Зокрема, у тому, що їх там не було майже точно впевнений і російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський. Про це він розповів в інтерв'ю Роману Цимбалюку в ефірі 24 каналу.

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За його словами, утримування ядерних боєголовок на борту корабля потребує особливої бойової готовності.

Я майже впевнений. Можу сказати, що не було цієї боєголовки (на борту "Москви" – 24 канал),

– зазначив Піонтковський.

Якщо б була така проблема із тим, що вони затонули, про неї б точно уже говорили, вважає він.

"Її б долею точно тоді зацікавилась би й американська преса", – запевнив публіцист.

Увага! Останні данні розвідки США теж стверджують, що Росія не мала ядерної зброї на крейсері "Москва". США стежать за переміщенням ядерної зброї до країн окупанта.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун".

За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

Хоча міноборони Росії стверджували, буцім на кораблі з "незрозумілих" причин сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Повне інтерв'ю Андрія Піонтковського у Романа Цимбалюка: дивіться відео