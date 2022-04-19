Зокрема, у тому, що їх там не було майже точно впевнений і російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський. Про це він розповів в інтерв'ю Роману Цимбалюку в ефірі 24 каналу.
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За його словами, утримування ядерних боєголовок на борту корабля потребує особливої бойової готовності.
Я майже впевнений. Можу сказати, що не було цієї боєголовки (на борту "Москви" – 24 канал),
– зазначив Піонтковський.
Якщо б була така проблема із тим, що вони затонули, про неї б точно уже говорили, вважає він.
"Її б долею точно тоді зацікавилась би й американська преса", – запевнив публіцист.
Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо
- 13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун".
- За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.
- Хоча міноборони Росії стверджували, буцім на кораблі з "незрозумілих" причин сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.
Повне інтерв'ю Андрія Піонтковського у Романа Цимбалюка: дивіться відео