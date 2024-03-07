В черновицкой гимназии №5 "Интеграл" разгорелся скандал. Родители учеников заявили, что полицейская из отдела ювенальной превенции и руководство школы унижали учеников и заставляли их приседать.

Смотрите также Не знает, когда приняли Конституцию: судья из Закарпатья попал в скандал

Подробности скандального инцидента

По словам родителей, 6 марта руководство гимназии пригласило на урок к старшеклассникам представительницу из отдела ювенальной полиции Черновцов. Полицейская задавала вопросы школьникам по школьной программе, а именно спрашивала, что такое подлежащее и сказуемое, из чего состоит предложение. Также она заставляла детей рассказывать на память произведения Тараса Шевченко, спрашивала имена, отчества и фамилии учителей.

Родители заявили, что если ученики не знали ответ на вопрос или отвечали неправильно, правоохранительница заставляла их приседать от 10 до 40 раз. Также женщина называла их "тупыми" и угрожала "сдать в детский дом".

По данным телеграм-канала "Хорошие Черновцы", говорится о работнице полиции Диане Рожковой. На этом же канале обнародовали аудиодоказательства разговоров, запугиваний и угроз со стороны полицейской и директора школы Веры Сопетик.

На записях слышно, как голос, похожий на голос директора гимназии угрожает всем девушкам поставить по всем предметам двойки, если они на уроках не будут причесаны и "идеально" одеты. Волосы школьников женщина называет "патлами" и советует их постричь.

Патла позавязывали, бегом! Сейчас сбросишь кофту и будешь здесь так стоять. С понедельника, чтобы они все постирали свои манатки в шкафу, перебрали свой гардероб. И с понедельника они идеально похожи на детей, а не так-то шмотки висят на них, патла не завязаны, пупки голые. Никаких коротких юбок... Я как еще раз прихожу на урок и вы не причесаны, то выйдете из класса... Я возьму вот так во, не причесаны, то два-два-два. С двоек не вылезете,

– говорит директор Вера Сопетик.

После того, как звукозапись появилась в социальных сетях, 7 марта в школу пришли возмущенные родители, чтобы пообщаться с дирекцией заведения. На место также выехал наряд полиции и руководитель управления образования Черновицкого городского совета.

Реакция полиции и управления образования

Пресс-секретарь полиции Буковины Каролина Маришева рассказала журналистам, что после этого инцидента несколько родителей написали заявления в правоохранительные органы. Также проводится служебное расследование действий работницы ювенальной полиции, однако пока она не отстранена от работы.

Начальница управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук в комментарии "Суспільне.Черновцы" сообщила, что сейчас в управлении консультируются с юристами относительно того, можно ли отстранить директора с должности на период служебного расследования.

Есть вероятное нарушение прав детей. Я в течение трех часов разговаривала с родителями. Они говорят, что опасаются за жизнь и здоровье детей, если они будут находиться в заведении. Это их позиция,

– добавила Ирина Ткачук.

В то же время начальница управления до сих пор не смогла связаться с директором Верой Сопетик, чтобы услышать ее версию того, что произошло. Руководитель заведения отвечает, что должно быть на уроках.

Известно, что сейчас более ста родителей заявили, что требуют у городского управления образования уволить директора Веру Сопетик, которая пригласила на воспитательную беседу к школьникам полицейскую.