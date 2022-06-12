Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что в городе Чорткове, который накануне обстреляли из ракетных установок оккупанты, продолжается ликвидация последствий ударов. Уже удалось возобновить подачу воды и газа.

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Сейчас в городе оценивают ущерб, который нанесли российские оккупанты жителям Чорткова.

Газо- и водоснабжение в Чорткове восстановлено. Работы по ликвидации последствий ракетных ударов продолжаются. Работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества граждан,

– сообщил Труш.

Что известно об атаке на Чортков

Россияне запустили ракеты по Тернопольщине вечером 11 июня. В момент взрывов во всех западных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ударная волна от атаки была такой сильной, что в некоторых жилых домах выбило окна.

Более подробную информацию о последствиях ударов в областной военной администрации рассказали уже утром на следующий день. По словам главы ОВА Владимира Труша, ракеты попали в военный объект, где не хранили оружие. Кроме того, повреждения получили 4 жилых пятиэтажных дома, которые расположены рядом.

На место происшествия оперативно прибыли 10 автомобилей скорой помощи. К счастью, погибших в результате атаки нет. Однако 22 человека пострадали, среди них 12-летняя девочка. Труш сообщил, что ребенку уже наложили швы.

Также известно, что одна из ракет попала в газопровод. На месте происшествия произошла утечка газа и пожар. Из-за этого в Чорткове отключили газоснабжение. Его планируют возобновить к вечеру 12 июня.

Последние новости о ракетных обстрелах Украины

9 июня российские военные атаковали Сумскую область крылатой ракетой. Над Роменским районом вражеский снаряд сбил самолет Воздушных сил ВСУ.

В целом за более чем 3 месяца войны российские захватчики запустили по территории нашего государства не менее 2 100 ракет. 633 из них – с территории соседней Беларуси.

Ночью на 9 июня россияне нанесли удар по Житомирской области. Вражеская ракета, запущенная из Беларуси, попала в многоэтажку в Новоград-Волынском.

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