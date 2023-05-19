В частности, россияне нанесли два ракетных удара по небольшой деревне Циркуны Харьковского района. Два дома в населенном пункте разрушены до основания, один человек погиб, сообщила корреспондент 24 Канала Анна Черненко.

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Владелец одного из домов вместе с волонтерами работал над восстановлением своего дома после предыдущей атаки, которая произошла ночью. Тогда "прилет" пришелся в землю недалеко от дома.

Детали обстрела

Как только волонтеры прибыли на помощь, произошло два попадания непосредственно в дом. 52-летний хозяин дома погиб. Известно, что у него осталась жена. Двое волонтеров чудом остались в живых.

Кроме того, были повреждены 13 соседних домов и хозяйственные постройки.

Напомним, что село Циркуны попало в программу комплексного восстановления по принципу "лучше, чем было".

Жители Циркунов очень радовались этому, потому что село было оккупировано, год назад его освободили, в начале мая. Жители оказались в оккупации, в осаде, очень близко к свободному Харькову, буквально три километра по прямой, но эта община осталась плацдармом, из которого били по городу, били по Северной Салтовке. Там было очень тяжело выживать,

– рассказала Черненко.

Детали обстрела Харьковщины: смотреть видео

Цели врага объяснить сложно

Сложно определить, почему по небольшой деревне за вчерашние сутки пришлось 3 ракетных удара. Пограничные территории Харьковщины обычно обстреливаются из артиллерии и минометов, также работает боевая авиация.

Территории вблизи Купянска, Волчанска очень часто обстреливаются именно ракетами С-300.

Возможно, россияне с особой жестокостью ракетами обстреливают именно те территории, которые начинают восстанавливаться, работать, приходить к привычной жизни. Ведь никакие предприятия, боевые единицы и т.п. там не расположены, Циркуны – обычный тихий частный сектор.

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