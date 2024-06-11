11 июня спецслужбы Дании арестовали россиянку по обвинению в содействии работе российской разведки. Об этом сообщила Датская служба безопасности и разведки (РЕТ).

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В Дании арестовали российского агента

В спецслужбе сообщили, что арест связан с публикацией "в нескольких европейских СМИ" о российском государственном фонде – "Правфонд". Он базируется в Москве и на ключевых должностях там работают сотрудники разведки.

Финская разведывательная служба SUPO также заявила, что "Правфонд" "стремится способствовать достижению целей российского влияния, среди прочего предлагая юридическую помощь иностранным россиянам".

Задержанную женщину обвиняют в нарушении статьи 108 Уголовного кодекса Дании, которая касается предоставления иностранной разведывательной службе возможности действовать в стране, в частности с целью оказания влияния.

Сейчас ее допрашивают. Ожидается, что после этого правоохранители ее отпустят.

Что известно о подозреваемой

Женщина является одной из самых известных представительниц русской общины в Дании. Также она руководит консультационным центром для русскоязычных в одном из городов Зеландии.

Согласно внутренним документам, с 2017 года этот центр получил от "Правфонда" по меньшей мере 338 тысяч датских крон.

Как пишет общественный вещатель страны, московский "Правфонд", по данным западных разведок, является частью российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом.

К слову, 7 июня неизвестный мужчина ударил премьера Дании Метте Фредериксен, когда она была на площади Кюльторве. Женщину доставили в больницу с легкой травмой шеи.

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