Министр иностранных дел Михай Попшой сказал, что его страну обнадеживает эта декларация. Приднестровье фактически не подконтрольно Молдове с 1992 года, и за это время там собралось примерно 1700 российских военных.

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Население Молдовы не поддерживает вступление в НАТО

Призыв вывести российские войска из Молдовы Михай Попшой назвал "важным сообщением".

Мы рады видеть упоминание о Молдове, а также признание ... положительных усилий, которые мы делаем для реформирования, а также призыв к выводу российских войск из Республики Молдова, что является очень важным сообщением,

– сказал он на полях саммита.

Попшой радуется, что несмотря на то, что "всегда есть место для совершенствования", вопрос Молдовы был на повестке дня, и страна "получила замечательную поддержку за последние несколько лет".

Он также добавил, что в Молдове обсуждают вступление страны в НАТО, но "не нужно далеко смотреть", чтобы понять все риски.

В то же время значительная часть граждан Молдовы не поддерживает вступления в Альянс, а выступает за нейтралитет, ведь считает, что он обеспечивает безопасность в стране. По словам Попшоя, это "сомнительный тезис в свете исторического опыта", но, учитывая демократию, страна должна "подчиняться воле большинства".