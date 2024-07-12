Міністр закордонних справ Міхай Попшой сказав, що його країну обнадіює ця декларація. Придністров'я фактично не підконтрольне Молдові з 1992 року, і за цей час там назбиралося приблизно 1700 російських військових.

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Населення Молдови не підтримує вступ в НАТО

Заклик вивести російські війська із Молдови Міхай Попшой назвав "важливим повідомленням".

Ми раді бачити згадку про Молдову, а також визнання ... позитивних зусиль, які ми робимо для реформування, а також заклик до виведення російських військ з Республіки Молдова, що є дуже важливим повідомленням,

– сказав він на полях саміту.

Попшой радіє, що попри те, що "завжди є місце для вдосконалення", питання Молдови було на порядку денному, і країна "отримала чудову підтримку за останні кілька років".

Він також додав, що в Молдові обговорюють вступ країни у НАТО, але "не потрібно далеко дивитися", щоб зрозуміти усі ризики.

Водночас значна частина громадян Молдови не підтримує вступу до Альянсу, а виступає за нейтралітет, адже вважає, що він забезпечує безпеку в країні. За словами Попшоя, це "сумнівна теза у світлі історичного досвіду", але, зважаючи на демократію, країна мусить "підкорятися волі більшості".