В небе виднеется дым и исчез свет. Местные жители сообщают, что в городе начался пожар.
Местные телеграм-каналы пишут, что "прилетело" в частный дом, после чего начался пожар. Однако официальной информации пока нет.
В Дергачах Харьковской области слышны взрывы. По предварительной информации, "прилетело" в частный сектор.
В небе виднеется дым и исчез свет. Местные жители сообщают, что в городе начался пожар.
Местные телеграм-каналы пишут, что "прилетело" в частный дом, после чего начался пожар. Однако официальной информации пока нет.