В результате атаки есть поврежденные дома, а также пострадали дети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Сергей Лысак сообщил, что в городе после атаки зафиксировано несколько пожаров.

Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем,

– написал он.

Впоследствии стало известно, что погибла молодая девушка, а всего пострадали 7 человек. Травмированы, в частности, 9-месячную девочку – ее состояние удовлетворительное.

Разрушениям также подверглись учреждения образования и культуры, автомобили.

Кроме того, сообщается о перебоях с электричеством.

"Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре... Напуганы рядовые горожане, особенно – дети. Несмотря на все держимся", – также написал Лысак.

Напомним, что мониторинговые каналы сообщали, что всего за 15 минут в Днепре слышали по меньшей мере 10 взрывов.

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Председатель ОВА призвал жителей Днепра до окончания воздушной тревоги заботиться о своей безопасности.