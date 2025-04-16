Унаслідок атаки є пошкоджені будинки, а також постраждали діти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Дніпро

Сергій Лисак повідомив, що у місті після атаки зафіксовано декілька пожеж.

Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо,

– написав він.

Згодом стало відомо, що загинула молода дівчина, а загалом постраждали 7 осіб. Травмовано, зокрема, 9-місячну дівчинку – її стан задовільний.

Руйнувань у місті також зазнали заклади освіти та культури, автомобілі.

Окрім того, повідомляється про перебої з електрикою.

"Скоро на ворожих пабліках з'явиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі… Налякані пересічні містяни, особливо – діти. Попри все тримаймося", – також написав Лисак.

Нагадаємо, що моніторингові канали повідомляли, що загалом за 15 хвилин у Дніпрі чули щонайменше 10 вибухів.

До речі, оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Голова ОВА закликав мешканців Дніпра до закінчення повітряної тривоги дбати про свою безпеку.