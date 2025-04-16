Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Капсули з токсичним іритантом: росіяни почали споряджати "Шахеди" отруйними хімічними речовинами

Що відомо про наслідки атаки на Дніпро

У деяких районах Дніпра після вибухів перебої зі світлом, пишуть журналісти.

Ввечері 16 квітня Дніпро опинилося під масованою атакою російських безпілотників. Всього за 15 хвилин у місті прогриміло щонайменше 10 вибухів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що після вибухів у різних районах Дніпра видно задимлення.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.