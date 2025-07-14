По факту гибели животных открыли уголовное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Днепра.

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Что известно о гибели щенков в Днепре?

В Днепре 12 июля возле одного из домов Новокодакского района вывили тела 8-ми мертвых щенков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа 1 отдела полиции Днепровского районного управления полиции №1.

Обстоятельства гибели животных выясняют, проводятся первоочередные следственные действия. Начато досудебное расследование по факту нарушения частью 3 статьи Криманального кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Согласно Уголовному кодексу, нарушителю или нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП погиб капитан полиции Ярослав Проць, инспектор батальона полиции особого назначения КОРД. Ярослав Проць служил более 19 лет в органах внутренних дел и полиции. В 2024 году стал на защиту Украины, выполнял боевые задачи на Донецком направлении.