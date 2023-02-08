Представитель пресс-службы Главного управления полиции Днепропетровской области в комментарии 24 Канала подтвердил, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение. В нем, собственно, говорится, что жители одного из жилых домов Днепровского района обнаружили могилу мужчины во дворе дома.

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Открыто уголовное производство

Известно, что телесные повреждения на теле мужчины эксперты не нашли. То есть приходится говорить о том, что он умер естественной смертью. Однако правоохранители все же открыли производство по статье об умышленном убийстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации – статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "естественная смерть". Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти,

– сообщил 24 Канала представитель пресс-службы полиции.

Обратите внимание! Следует всегда помнить, что нужно делать, когда умер близкий человек. Если это случилось днем, то следует немедленно вызвать участкового врача, а если ночью – карету скорой помощи. Кроме того, нужно получить от полиции протокол осмотра трупа. Если есть такая необходимость, то правоохранители имеют право выписать направление на судебно-медицинское вскрытие.

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