Представитель пресс-службы Главного управления полиции Днепропетровской области в комментарии 24 Канала подтвердил, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение. В нем, собственно, говорится, что жители одного из жилых домов Днепровского района обнаружили могилу мужчины во дворе дома.
Читайте также Ушел из дома и скрылся: на Киевщине под льдом погиб 11-летний мальчик
Открыто уголовное производство
Известно, что телесные повреждения на теле мужчины эксперты не нашли. То есть приходится говорить о том, что он умер естественной смертью. Однако правоохранители все же открыли производство по статье об умышленном убийстве.
По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации – статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "естественная смерть". Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти,
– сообщил 24 Канала представитель пресс-службы полиции.
Криминал и полиция: последние новости
- Жителя Киевской области приговорили к 9 годам тюрьмы. Известно, что он был фотографом, вербовал детей и снимал их в обнаженном виде.
- Кроме того, недавно Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на Федеральную службу безопасности России. Коллаборант "за свои старания" надеялся получить от оккупантов квартиру в Крыму.
- Также бывшему главе Херсонской ОВА объявили подозрение. Экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы. Заметим, что, вероятно, речь идет о Геннадии Лагуте. По версии следствия, он незаконно присвоил транспортное средство, которое стоит около 500 тысяч гривен.