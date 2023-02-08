Представник пресслужби Головного управління поліції Дніпропетровської області у коментарі 24 Каналу підтвердив, що 6 лютого у правоохоронні органи надійшло повідомлення. У ньому, власне, йдеться про те, що мешканці одного зі житлових будинків Дніпровського району виявили могилу чоловіка у дворі будинку.

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Відкрито кримінальне провадження

Відомо, що тілесних пошкоджень на тілі чоловіка експерти не знайшли. Себто доводиться говорити про те, що він помер природною смертю. Однак правоохоронці все ж відрили провадження за статтею про умисне вбивство.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією – статтею 115 Кримінального кодексу з поміткою "природна смерть". Наразі тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті,

– повідомив 24 Каналу представник пресслужби поліції.

Зверніть увагу! Слід завжди пам'ятати, що потрібно робити, коли померла близька людина. Якщо це трапилося вдень, то варто негайно викликати дільничного лікаря, а якщо вночі – карету швидкої допомоги. Окрім того, потрібно отримати від поліції протокол огляду трупа. Якщо є така необхідність, то правоохоронці мають право виписати направлення на судово-медичний розтин.

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