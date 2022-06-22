Инцидент произошел около 19:30 на улице Запорожское шоссе в Шевченковском районе города. У дома играли дети. К сожалению, один ребенок пострадал.

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Дети разбежались

Момент взрыва попал на видео. Испуганные дети сразу разбежались. Впоследствии в полиции подтвердили, что травмировался 11-летний мальчик. Ребенка забрали в больницу.

Началась спецоперация

На место прибыли правоохранители. В частности, полиция, взрывотехники, спецподразделение КОРД. Все вокруг огородили, потому что силовики начали спецоперацию.

Спустя время в телеграм-каналах сообщили, что злоумышленника задержали. Перед тем он якобы забаррикадировался в своей квартире.

Задержанный мог быть пьяным

В телеграме утверждают, что задержанный находился в сильном алкогольном опьянении, а по месту его жительства правоохранители вроде бы обнаружили оружие. В полиции эту информацию пока не комментировали. Указали только, что проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства.

Кроме того, добавляют, будто жители многоэтажки и раньше жаловались на поведение злоумышленника.

Огражденная территория возле дома / Фото полиции Днепра и местных телеграм-каналов:

Удары по Днепропетровщине

Напомним, 18 июня в Днепропетровской области произошли сильные взрывы. Затем сообщили, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Новомосковскому району.

В нефтебазу попали сразу 3 российские ракеты. Возник масштабный пожар.

Утром 19 июня прогремел еще один взрыв – вспыхнул резервуар с горючим.

Российская атака унесла жизни трех человек, еще 12 – получили ранения. Один спасатель погиб на месте, еще двое – в больнице.

Пожар был настолько сильным, что пожарные тушили его более 2 суток.

Отметим, что в Днепропетровской области есть серьезная угроза ракетных ударов. В частности, россияне постоянно обстреливают Криворожский район. Они устроили по нему из артиллерии в ночь на 20 июня.

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