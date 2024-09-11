Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Отметим, что в регионе объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Днепре
Утром 11 сентября в 11:01 в Днепропетровской области начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Через 5 минут в Днепре уже слышали взрыв.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
В Днепре слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении корреспондентов Суспильного.
Отметим, что несколько минут перед этим в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Сейчас более подробной информации о взрыве в Днепре, или о последствиях неизвестно. По состоянию на 11:15 в области все еще звучит воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.