Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що у регіоні оголошена повітряна тривога.
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Вибух у Дніпрі
Зранку 11 вересня о 11:01 в Дніпропетровській області почали лунати сигнали повітряної тривоги. Через 5 хвилин у Дніпрі вже чули вибух.
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
У Дніпрі чутно звуки вибухів,
– ідеться в повідомленні кореспондентів Суспільного.
Зазначимо, що кілька хвилин перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Наразі детальнішої інформації про вибух у Дніпрі, або про наслідки невідомо. Станом на 11:15 в області все ще лунає повітряна тривога.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.