Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и корреспондентов Суспильного и руководителя областной военной администрации Сергея Лысака.

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Какова причина взрывов в Днепре?

Воздушную тревогу на территории Днепропетровской области объявили около 19:34. Причиной, как и для большинства областей, по данным Воздушных сил, стала угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В Воздушных силах, в частности, сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении региона. Впоследствии сообщили об угрозе баллистики с другого направления – Крыма.

Уже в 19:54 в городе услышали первые взрывы. В тот же момент громко было во второй раз. По предварительной информации, россияне для удара применили одну баллистическую ракету Искандер-М с территории временно оккупированного полуострова Крым.

Днепр. Серия взрывов. Область. Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается,

– написал Лысак.

Сейчас точное количество взрывов, которые слышали в городе не указывают.

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Напомним, незадолго до этого в Харькове возле жилой застройки зафиксировали попадание беспилотника неустановленного типа. Мэр города написал, что последствия пока уточняют, а все соответствующие службы работают на месте.