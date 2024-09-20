Сирены звучали из-за возможной ракетной опасности со стороны России. 24 Канал призывает днепрян не оставлять укрытия гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.
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Что известно о взрыве в Днепре
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:15. Воздушные силы предупреждали о возможности применения врагом баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистики с юга. Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога!
– писали военные.
Через три минуты Воздушные силы написали о движении скоростной цели в направлении Днепра.
"В Днепре слышны звуки взрывов", – писали журналисты.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, враг, вероятно, обстрелял Днепр баллистической ракетой типа "Искандер-М". Пока ни в Днепропетровской ОВА, ни мэр Днепра не комментировали последствия взрывов в городе.
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