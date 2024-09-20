Сирены звучали из-за возможной ракетной опасности со стороны России. 24 Канал призывает днепрян не оставлять укрытия гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.

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Что известно о взрыве в Днепре

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:15. Воздушные силы предупреждали о возможности применения врагом баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистики с юга. Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога!

– писали военные.

Через три минуты Воздушные силы написали о движении скоростной цели в направлении Днепра.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – писали журналисты.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, враг, вероятно, обстрелял Днепр баллистической ракетой типа "Искандер-М". Пока ни в Днепропетровской ОВА, ни мэр Днепра не комментировали последствия взрывов в городе.

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