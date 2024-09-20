О взрывах в городе сообщили корреспонденты 24 Канала. Советуем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Ряд взрывов раздался в Одессе

В городе прогремели взрывы. В 13.55 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги. После этого в городе прогремело еще не менее 2 взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

Информацию о взрывах подтвердил и мэр Геннадий Труханов. Он призвал горожан находиться в безопасных местах и ​​оставаться в укрытиях. По данным Суспильного, в небо над Одессой вздымается дым.

На данный момент никаких деталей относительно возможных последствий взрывов от местных властей обнародовано не было. Очевидно, подробности относительно возможных повреждений будут сообщены впоследствии.