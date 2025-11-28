В Днепре прогремела серия взрывов
- В Днепре прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.
- Воздушную тревогу для соответствующего района объявили в 21:00.
Ударные беспилотники продолжают атаковать украинские города в вечер пятницы, 28 ноября. Под удар, в частности, попал Днепр.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 21:00. Воздушные силы сообщали об угрозе БПЛА. Уже в 22:41 предупредили о движении беспилотника в направлении областного центра с юга.
В ту же минуту в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко.
В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
По состоянию на момент публикации местные власти информацию о взрывах не комментировали. В 23:03 в городе было громко во второй раз.
Какие еще города атаковали дроны?
- Днем россияне атаковали дронами Чернигов. Позже зафиксировали падение "Шахеда" на территории одного из предприятий города. Также в соседней общине возле Чернигова российский беспилотник попал в частный дом.
- Уже вечером в Чернигове снова прозвучала серия взрывов. Во время повторной атаки "Шахед" попал в гаражи неподалеку от улицы Рабочей, в результате чего возник пожар. Информации о пострадавших нет.
- Кроме того, вскоре после этого под вражеским ударом оказались Сумы. Там прогремел взрыв. Вследствие чего в городе было громко, пока неизвестно, поскольку сообщали, что угрозы для города не было.