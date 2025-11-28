У Дніпрі прогриміла серія вибухів

Ударні безпілотники продовжують атакувати українські міста у вечір п'ятниці, 28 листопада. Під удар, зокрема, потрапило Дніпро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 21:00. Повітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА. Вже о 22:41 попередили про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня.

Тієї ж хвилини у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно.

У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації місцева влада інформацію стосовно вибухів не коментувала. О 23:03 у місті було гучно вдруге.

Які ще міста атакували дрони?