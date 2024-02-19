В пригороде Днепра было громко. Ранее воздушные силы сообщили об угрозе для города.

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На город летела ракета

Около полуночи стало известно об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Воздушные силы заявили об опасности применения авиационных средств поражения, а через несколько минут сообщили, что в направлении Днепра летит вражеская ракета.

Впоследствии в городе раздались взрывы.

Угроза БПЛА

Следует отметить, что для Днепропетровщины существует угроза ударов "Шахедами". Вечером 19 февраля оккупанты традиционно начали запускать ударные беспилотники. На этот раз они совершили пуски с оккупированной части Донбасса.

По состоянию на 00:00 БПЛА двигаются из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесщины. Другая группа дронов на Днепропетровщине направляется в Запорожскую область. Кроме того, до сих пор сохраняется ракетная опасность из акватории Азовского моря.

Обратите внимание! Кроме Днепра, взрывы раздавались в Кременчуге и Запорожье. Вероятно, это связано с атакой беспилотников.

Россияне ударили КАБами по Купянскому району

Оккупанты не прекращают террор против мирного населения Украины. В частности, они уже второй раз за два дня атакуют Купянский район Харьковщины. Враг намеренно бьет именно по гражданским объектам.

Так, вечером 19 февраля российские военные обстреляли село Вильховатка двумя управляемыми авиационными бомбами. В огне оказались жилые дома. Два частных здания разрушены. 10 повреждены.

Из-под завалов одного из домов работники ГСЧС спасли 74-летнюю женщину. Ее госпитализировали.